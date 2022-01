Lesté par l'inflation, Kimberly-Clark déçoit Wall Street

New York (awp/afp) - L'action du groupe américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark chutait mercredi matin à Wall Street, pénalisée par des résultats mitigés et des prévisions décevantes dans un contexte de forte inflation et de difficultés d'approvisionnement.

Le titre de l'entreprise, qui commercialise notamment les mouchoirs Kleenex, le papier toilette Cottonelle et les couches-culottes Huggies, tombait d'environ 6% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse new-yorkaise.

Son profit net d'octobre à décembre s'est établi à 357 millions de dollars, soit 34% de moins qu'en 2020.

Par actions et hors éléments exceptionnels, le gain est toutefois de 1,30 dollar, un peu mieux que les 1,25 dollar prévus par le marché.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice par action a été de 6,18 dollars, dans la fourchette anticipée par l'entreprise en octobre dernier.

Le chiffre d'affaires annuel, de 19,4 milliards de dollars, est quant à lui proche des estimations moyennes des analystes.

Kimberly-Clark souligne que ses résultats du dernier trimestre 2021 ont été affectés par l'augmentation du prix des matériaux à base de polymère et de pâte à papier ainsi que par la hausse des coûts de distribution et de l'énergie.

L'entreprise s'attend à ce que "l'inflation et les perturbations de la chaîne logistique se poursuivent en 2022", selon son patron Mike Hsu, cité dans un communiqué.

Le dirigeant s'est néanmoins dit "optimiste sur une amélioration graduelle plus tard dans l'année."

Le groupe, basé à Irving dans le Texas, table sur un profit par action compris entre 5,60 et 6,00 dollars en 2022, là où le marché espérait 6,70 dollars.

afp/rp