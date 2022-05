Kimberly-Clark envisage de vendre ses actifs dans le secteur du papier tissu au Brésil et en Amérique latine - rapport

Kimberly-Clark Corp envisage de vendre ses actifs de papier tissu au Brésil et en Amérique latine, a rapporté vendredi le journal Valor Economico, indiquant que la société est en pourparlers avec JPMorgan pour réévaluer ses activités dans la région.

Bien qu'un prix n'ait pas encore été fixé, les estimations du marché suggèrent que les actifs de Kimberly-Clark sont évalués entre 800 millions et 1 milliard de dollars dans leur ensemble, le Brésil représentant environ 200 millions de dollars, selon Valor.

La société américaine possède des marques telles que Kleenex et Neve.

Valor a déclaré que le fabricant de pâte à papier brésilien Suzano SA, la société chilienne Softys, détenue par CMPC, Nine Dragons Paper, Oji Holdings Corp, RGE et J&F Investimentos sont parmi les personnes intéressées par les actifs brésiliens de Kimberly-Clark, citant des sources familières avec la question.

Valor a déclaré que les pourparlers n'incluaient pas son unité cotée basée au Mexique.

RGE, l'unité locale de Raja Garuda Emas, un fabricant de pâte et de papier, de fibres et d'huile de palme basé à Singapour, a déclaré dans une déclaration à Reuters qu'il n'était pas en mesure de répondre aux spéculations de fusion et d'acquisition sur le marché.

Mais elle a ajouté que son unité brésilienne Bracell "est toujours à l'affût d'opportunités commerciales intéressantes qui complètent nos activités".

"RGE a récemment identifié le tissu comme un secteur de croissance, qui, parallèlement à la croissance du papier et du carton, alimente la demande mondiale de pâte à papier. L'Amérique latine est un marché à croissance rapide et Bracell s'engage à réaliser des investissements à valeur ajoutée dans le pays", a-t-il ajouté.

JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Kimberly-Clark et toutes les autres sociétés citées par Valor n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Gabriel Araujo ; édition de Kirsten Donovan et Chris Reese)