KIMCO REALTY CORPORATION : UBS toujours positif

Kimco Realty Corporation est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux communautaires et de proximité. En outre, le groupe des prestations de services immobiliers notamment pour le compte de tiers. A fin 2021, le portefeuille immobilier d'une surface locative totale de 8 667 854 m2 est composé de 541 centres implantés essentiellement aux Etats-Unis et à Porto Rico.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial