Kimly Limited est un exploitant de cafés basé à Singapour. La société opère à travers trois segments. Le secteur de la gestion des points de vente s'occupe de la location de locaux de restauration à des locataires en tant que titulaire du bail principal, de la vente d'aliments, de boissons et de produits du tabac, ainsi que de la fourniture de services de nettoyage et de services publics. Le segment des investissements dans les points de vente consiste à investir dans des biens immobiliers (en pleine propriété ou en location) afin de bénéficier de revenus locatifs et/ou d'une croissance du capital. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires comprend les stands de riz aux légumes mélangés, les stands de bouillie Teochew, les stands de Dim Sum, les stands de fruits de mer Zi Char, les stands de nourriture japonaise et les stands de nourriture occidentale, qui opèrent dans les cafés de la société, les cafés de tiers, les aires de restauration, les kiosques de F&B et les restaurants à service complet. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires est également engagé dans la fabrication, la transformation et la vente de produits alimentaires aux clients. Ces produits alimentaires peuvent également être commandés en ligne par le biais de plusieurs plateformes de livraison.

Secteur Restaurants et bars