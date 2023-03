Kin & Carta aggrave sa perte intermédiaire mais entrevoit des jours meilleurs

Kin & Carta PLC - société de conseil aux entreprises basée à Londres - affiche un chiffre d'affaires net de 98,7 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 janvier, en hausse de 15 % par rapport aux 85,6 millions de livres sterling de l'année précédente, grâce à des acquisitions et à des effets de change. La perte nette avant impôts s'est toutefois creusée, passant de 3,3 millions de livres sterling à 15,1 millions de livres sterling, tandis que la perte d'exploitation est passée de 2,6 millions de livres sterling à 14,7 millions de livres sterling. Il ajoute que la perte nette est due à des éléments de coûts d'ajustement nets de 32,7 millions de livres sterling, ainsi qu'à des conditions commerciales difficiles. Pour l'avenir, la croissance organique et la rentabilité devraient s'améliorer au second semestre. Il s'attend à une croissance du chiffre d'affaires net total de 8 % à 12 % pour l'exercice 2023, mais à une baisse à un chiffre du chiffre d'affaires net organique. "Nous prévoyons un retour à une croissance et à une rentabilité plus normales au cours de l'exercice 24", indique le communiqué.

"Le premier semestre a été difficile en raison de la prudence généralisée des dépenses des clients dans notre secteur", déclare Kelly Manthey, président-directeur général. "Nous abordons le second semestre avec un carnet de commandes record et notre base de clients Enterprise blue-chip, dont plus de la moitié nous suit depuis plus de quatre ans. C'est la base de notre croissance future. Je suis plus que jamais déterminé à développer la plateforme mondiale de Kin & Carta.

Cours actuel de l'action : 99,60 pence par action, en baisse de 2,0 % mercredi après-midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 60

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

