Kin & Carta vise une nouvelle croissance des revenus à moyen terme

Kin & Carta PLC - Société de conseil aux entreprises basée à Londres - S'attend à ce que le chiffre d'affaires net pour le semestre clos le 31 janvier atteigne 98,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 15% par rapport aux 85,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires net à périmètre constant a baissé de 6% au total, avec une baisse de 1% en Amérique et de 16% en Europe, en raison de "conditions commerciales particulièrement difficiles au Royaume-Uni". Il s'attend à ce que le revenu net du second semestre augmente de 8 à 12 % par rapport au premier semestre, avec une marge d'exploitation plus élevée. La marge d'exploitation ajustée au premier semestre est en ligne avec la période précédente, à environ 8 %, et le second semestre devrait être plus fort. Kin & Carta déclare que ses prévisions à moyen terme de 15% de croissance du chiffre d'affaires net et de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et marges d'appréciation dans la fourchette moyenne à élevée restent inchangées.

Le directeur général Kelly Manthey déclare : "Malgré les vents contraires macroéconomiques qui tempèrent la croissance à court terme dans l'ensemble du secteur, nous restons concentrés sur notre stratégie à long terme qui donne la priorité aux entreprises clientes avec des revenus de haute qualité et résilients, fournis avec une livraison nearshore à marge plus élevée. Notre carnet de commandes record démontre la demande continue pour nos services."

Cours actuel de l'action : 130,98 pence chacun, en baisse de 30% vendredi

Variation sur 12 mois : baisse de 43%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.