Kin and Carta plc est une société basée au Royaume-Uni, dont l'activité consiste à proposer des conseils en matière de transformation numérique. Les services de la société comprennent le cloud et les plateformes, les données et l'intelligence artificielle (IA), l'expérience et le produit, les services gérés, et la stratégie et l'innovation. La société opère à travers trois segments : Amériques, Europe et Entreprise. Elle sert des industries, telles que l'agriculture, le digital native, les services financiers, la santé, les industries, l'assurance, le private equity, le secteur public et la vente au détail. La société est présente à Londres, Manchester, Liverpool, Édimbourg, aux Pays-Bas, en Grèce, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, à Portland, à Chicago, à New York, à Denver, en Colombie et en Argentine. Les partenariats de la société s'étendent aux fournisseurs de cloud, aux outils d'analyse de données, aux plateformes de commerce électronique et aux outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Secteur Services et conseils en informatique