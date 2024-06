Kin Yat Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits électriques et électroniques. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment des produits électriques et électroniques est engagé dans la fabrication et la vente d'appareils électriques, de jouets électroniques et électriques et de produits connexes. Le segment des moteurs est engagé dans la fabrication et la vente de moteurs et de films de codage. Le segment Développement des ressources est engagé dans la fabrication et la vente de matériaux utilisés pour les panneaux d'affichage, ainsi que dans l'exploration, le traitement et la vente de produits minéraux. Le segment Développement immobilier est principalement engagé dans le développement d'un projet immobilier résidentiel et commercial situé à Guizhou, en Chine.