Kina Securities Limited est une société de services financiers diversifiés basée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société propose des produits bancaires, des services d'administration de fonds et des conseils patrimoniaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Elle offre à ses clients des solutions financières de bout en bout, allant des comptes d'épargne aux prêts aux entreprises, des investissements aux hypothèques, des conseils financiers à la gestion des investissements. Son secteur d'activité comprend la banque et la finance ainsi que la gestion de patrimoine. Le secteur bancaire et financier comprend les activités de Kina Bank, tandis que le secteur de la gestion de patrimoine comprend les activités de gestion et d'administration de fonds. Kina Bank propose des prêts immobiliers, commerciaux et aux entreprises, des opérations bancaires courantes, des cartes de crédit, des facilités de paiement et des services bancaires aux petites institutions. Kina Wealth englobe Kina Investment and Superannuation Services, Kina Funds Management et Kina Nominees, qui offrent des services d'administration de fonds, de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de gestion de fonds et de garde de prête-noms.

