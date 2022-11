Kinarus: Great Health chargé d'examiner les partenariats en Chine

Zurich (awp) - La société biopharmaceutique bâloise Kinarus a annoncé mercredi avoir engagé Great Health Companion Group (GHCG), une filiale du conglomérat chinois Hakim Unique Group, pour "explorer des possibilités de partenariats afin de lancer l'étude de phase II de KIN001 pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide et la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)."

De plus, Kinarus et GHCG chercheront d'autres opportunités qui pourraient inclure des accords de licence et des partenariats stratégiques, selon le communiqué.

Alexander Bausch, directeur général de Kinarus Therapeutics Holding, cité dans le document, souligne que la Chine connaît "un vieillissement de sa population" et que "les partenaires chinois ont historiquement montré de l'intérêt pour les actifs en étude de phase II avec un potentiel prouvé pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en Chine". Selon lui, son principal traitement expérimental "KIN001 remplit ces critères".

Au début du mois, le laboratoire rhénan s'est recentré sur la DMLA et la fibrose pulmonaire, après des difficultés dans la franchise Covid-19.

ck/jh