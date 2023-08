Kinaxis Inc. est engagée dans la conception, le développement, le marketing et la vente de logiciels et de solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement. La société est un fournisseur de logiciels d'abonnement basés sur le cloud qui permet à ses clients d'analyser et de prendre des décisions dans l'ensemble de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Elle combine l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle (IA) et la planification simultanée pour permettre aux entreprises de planifier tout avenir, de surveiller les risques et les opportunités et de réagir en temps réel. Elle propose une gamme de solutions, notamment des applications, des plateformes et des entrepôts d'applications. Ses solutions d'application planifient un, la planification des ventes et des opérations, la planification de la demande, la planification de l'approvisionnement et la gestion des stocks. Ses solutions de plateforme comprennent la planification simultanée, l'intelligence artificielle, l'analyse avancée et l'apprentissage personnalisé. Ses solutions d'entrepôt d'applications comprennent la gestion des commandes, la gestion du transport et la planification du recyclage. Elle dessert diverses industries, telles que l'électronique, l'automobile, les sciences de la vie et le commerce de détail.

Secteur Logiciels