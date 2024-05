Kinaxis Inc. est une société canadienne qui se consacre à la conception, au développement, à la commercialisation et à la vente de logiciels et de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société fournit des logiciels d'abonnement basés sur le cloud qui permettent à ses clients d'améliorer l'analyse et la prise de décision dans l'ensemble de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. La plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur le cloud de la société est RapidResponse. Ses solutions comprennent la plateforme, l'entrepôt d'applications et l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement. Sa solution de plateforme comprend la planification simultanée, l'intelligence artificielle (IA), l'analyse avancée, l'expérience utilisateur, le studio de développement et l'intégration. La solution d'entrepôt d'applications de la société comprend l'optimisation des stocks à plusieurs échelons, la planification de la production et la planification du recyclage. Sa solution d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement comprend la planification de la chaîne d'approvisionnement, telle que planning one, Demand.AI, la planification de l'approvisionnement et la planification d'entreprise, et l'exécution de la chaîne d'approvisionnement, telle que la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, la tour de contrôle et la gestion des commandes.

Secteur Logiciels