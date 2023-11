Kinaxis Inc. (« Kinaxis » ou « la Société ») (TSX : KXS), leader mondial de la gestion de la chaîne logistique, a le plaisir d'annoncer que la Bourse de Toronto (« la Bourse » ou « TSX ») a accepté un avis (« l'Avis ») déposé par la Société concernant son intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« l'OPR-CNA »). Aux fins de cette OPR-CNA, la Société a convenu d'un régime d'achat automatique d'actions (« le RAAA ») avec son courtier désigné afin de permettre l'achat de ses actions ordinaires (« les Actions »).

L'Avis prévoit que la Société pourra, durant la période de 12 mois qui commence le 6 novembre 2023 et prend fin le 5 novembre 2024, ou à toute date antérieure à laquelle Kinaxis réalisera ses achats ou fournira un avis de résiliation, acheter au total jusqu'à 1 424 790 Actions, soit environ 5 % des actions émises et en circulation au 23 octobre 2023. À la clôture des bureaux le 23 octobre 2023, 28 495 810 Actions de la Société avaient été émises et étaient en circulation. Hormis les achats en bloc permis par le règlement de TSX, le nombre d'Actions à acheter par jour ne dépassera pas 12 817, soit 25 % du volume quotidien moyen d'échange d'Actions à TSX sur les 6 derniers mois civils ayant pris fin le 29 septembre 2023 (lequel volume s'élevait à 51 271 Actions) avant réception de l'Avis par TSX. Le nombre réel d'Actions pouvant être achetées dans le cadre de l'OPR-CNA et le calendrier de ces achats seront déterminés par la direction de la Société en tenant compte de la législation en vigueur et du règlement de la Bourse de Toronto.

Sous réserve des autorisations réglementaires requises, tous les achats d'Actions dans le cadre de l'OPR-CNA seront effectués par l'entremise de la Bourse de Toronto et/ou d'autres systèmes de négociation canadiens, au cours du marché, ou par n'importe quel autre moyen autorisé par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières compétent. Toutes les Actions achetées dans le cadre de l'OPR-CNA seront annulées.

Kinaxis a convenu d'un RAAA avec RBC Dominion Securities Inc. (« RBC DS ») pour permettre l'achat d'Actions dans le cadre de l'OPR-CNA à un moment où la Société ne serait ordinairement pas autorisée à acheter des Actions en raison de restrictions réglementaires ou pendant une période d'interdiction volontaire.

Conformément au RAAA, avant d'entrer dans une période d'interdiction, Kinaxis pourra - sans pour autant être tenue de le faire - donner instruction à RBC DS de procéder à des achats dans le cadre de l'OPR-CNA en respectant les conditions du RAAA. Ces achats seront déterminés par RBC DS sans justification suivant les critères définis par Kinaxis avant la période d'interdiction, conformément au règlement de la Bourse de Toronto, à la législation sur les valeurs mobilières en vigueur et aux conditions du RAAA. Le RAAA a obtenu l'approbation préalable de TSX en même temps que le lancement de l'OPR-CNA.

Le directoire de la Société (« le Directoire ») estime que, de temps à autre, il se pourrait que le cours des Actions ne reflète pas tout à fait la valeur sous-jacente de la Société. En conséquence, selon l'évolution future des cours et d'autres facteurs, le Directoire estime que l'achat des Actions constituerait un usage souhaitable des capitaux dans l'intérêt de la Société. De surcroît, les achats devraient profiter à toutes les personnes qui continueront à détenir des Actions en augmentant leur participation dans la Société lorsque les Actions rachetées seront annulées.

À la connaissance de la Société, aucun directeur, haut cadre ni autre initié de la Société, ni aucun de leurs associés, n'a actuellement l'intention de vendre des Actions dans le cadre de l'OPR-CNA, mais des ventes par ces personnes via les mécanismes de la Bourse ou tout autre marché disponible ou système de négociation alternatif pourront avoir lieu si la situation personnelle desdites personnes évolue ou si elles prennent une décision sans rapport avec ces achats dans le cadre du cours normal des activités. Les avantages dont bénéficierait la personne dont les Actions seraient achetées seraient les mêmes que ceux dont bénéficieraient tous les autres actionnaires dont les Actions seraient achetées.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Mise en garde et informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives se rapportent à des événements futurs ou aux résultats anticipés de Kinaxis et reflètent les attentes ou les convictions de la Direction concernant ces événements futurs. Dans certains cas, les déclarations contenant des informations prospectives sont repérables à l'emploi de mots ou expressions tels que « prévoit », « s'attend à », « escompte », « estime », « anticipe », « entend », « a l'intention de », « projette de », « croit » ou des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient » ou « risquent » de survenir ou être atteints, ou la forme négative de ces mots ou une terminologie comparable. Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse incluent des déclarations relatives aux avantages attendus de l'OPR-CNA et au nombre d'actions susceptibles d'être achetées dans le cadre de l'OPR-CNA. Par leur nature même, les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les performances réelles de Kinaxis divergent substantiellement des performances anticipées déclarées ou sous-entendues par lesdites informations prospectives.

Les informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes divers et variés pouvant avoir pour conséquence que les événements ou résultats réels divergent de ceux attendus d'après les informations prospectives ; il s'agit entre autres des risques détaillés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2023 correspondant à l'exercice financier clos le 31 décembre 2022 et aux risques identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et disponibles sur SEDAR+ : https://www.sedarplus.ca.

Les facteurs de risque susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter les informations prospectives de la Société. Les informations prospectives comprennent des déclarations portant sur l'avenir et sont naturellement incertaines, et les performances réelles de la Société et autres événements ou conditions futurs peuvent différer substantiellement de ceux attendus d'après les informations prospectives en raison de risques, incertitudes et autres facteurs divers et variés. Les déclarations de la Société contenant des informations prospectives reposent sur les convictions, les attentes et les opinions de la Direction à la date où celles-ci sont prononcées, et la Société décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives si les circonstances ou les convictions, les attentes ou les opinions de la Direction venaient à changer, à moins que la loi en vigueur ne l'exige. Pour les raisons qui précèdent, il convient de ne pas vouer une confiance exagérée aux informations prospectives.

