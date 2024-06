KindCard, Inc. est une société FinTech et PayTech. La société, par le biais de ses filiales d'exploitation détenues à 100 %, Deb, Inc. et Tendercard, Inc. fournit des solutions de paiement alternatives en boucle fermée aux consommateurs et aux entreprises dans une grande variété de secteurs verticaux. Deb, Inc. cible le marché des commerçants à haut risque, où les entreprises opérant dans des secteurs verticaux innovants et le commerce électronique supportent des coûts de transaction plus élevés, en utilisant une politique de conformité solide pour l'intégration des utilisateurs et des entreprises conformément aux réglementations fédérales et nationales. L'application grand public Pay with Deb de Deb, Inc. fonctionne selon un système en boucle fermée, dans lequel les consommateurs peuvent acheter des jetons Deb à stocker dans leur portefeuille et les utiliser pour effectuer des achats auprès du réseau de commerçants Pay with Deb. Tendercard, Inc. fournit aux commerçants indépendants une plateforme de cartes-cadeaux et de fidélisation, permettant aux entreprises d'acheter leur propre programme de cartes-cadeaux afin de les promouvoir et de les vendre à leurs propres clients, ces derniers pouvant également gagner des points.