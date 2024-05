Kinder Morgan, Inc. est spécialisé dans le transport et le stockage de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - transport, traitement et stockage de gaz naturel (70,2%) ; - prestations de transbordement et de stockage de produits pétroliers, de vrac sec et liquide (10,3%) : gasoil, charbon, coke de pétrole, ciment, alumine, sel, produits chimiques, etc. ; - transport de produits pétroliers raffinés (13,5%) : gasoil, diesel, gaz naturels liquéfiés (GNL), etc. ; - transport et vente de dioxyde de carbone (6%). En outre, le groupe développe une activité de production de pétrole brut dans le Bassin permien à l'Ouest du Texas. 99,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

