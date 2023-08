Kinder Morgan a déclaré mercredi que ses terminaux de Port Manatee, Port Sutton et Tampaplex en Floride n'avaient subi que des dommages minimes à la suite de l'ouragan Idalia, et qu'elle prévoyait également de fermer ses terminaux de la région de Charleston plus tard dans la journée.

La société énergétique américaine a indiqué qu'elle prévoyait de rouvrir les terminaux jeudi, tandis que ses installations de Tampa, y compris le terminal de produits raffinés de Tampa et le système Central Florida Pipeline, ont repris leurs activités normales.

Les terminaux de Port Manatee, Port Sutton et Tampaplex traitent des marchandises telles que des engrais, de la ferraille, du coke de pétrole et du charbon, tandis que les terminaux de Charleston transportent des produits chimiques et du pétrole.

Le système Central Florida Pipeline (CFPL) de Kinder Morgan se compose d'un oléoduc de 110 miles transportant de l'essence et de l'éthanol dénaturé en lots, et d'un oléoduc de 85 miles transportant du diesel et du kérosène, selon le site web de la société.

"Notre usine de produits raffinés d'Orlando n'a pas été touchée et est restée opérationnelle tout au long de la tempête. En outre, nous avons préparé des parties de notre système Products (SE) Pipe Line et des installations KMST sur la trajectoire de la tempête, mais nous ne prévoyons pas d'impacts significatifs pour le moment", a déclaré la société dans un communiqué.

Le producteur de pétrole américain Chevron a déclaré mardi qu'il avait évacué le personnel de trois plates-formes de production de pétrole dans le golfe du Mexique.

Les prix du pétrole ont été

quasi stables

tandis que les investisseurs digéraient la trajectoire d'Idalia et son effet sur la demande de carburant, tandis que les données du gouvernement américain montrant des réserves de brut plus faibles que prévu limitaient les pertes. Idalia

s'est échouée

de catégorie 3 mercredi matin en Floride, frappant de plein fouet les pays de l'Union européenne.

l'électricité

plus de 280 000 foyers. (Reportage de Rahul Paswan et Arpan Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Chris Reese et Nick Zieminski)