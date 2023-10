L'opérateur de pipelines et de terminaux Kinder Morgan a affiché mercredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, l'augmentation des charges d'intérêt ayant compensé la vigueur de son segment de pipelines de gaz naturel et de produits.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 25 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 26 cents par action par les analystes, selon les données de LSEG.

Les hausses rapides des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine pour juguler l'inflation ont rendu les emprunts plus coûteux pour les entreprises.

"Nous prévoyons de terminer l'année 2023 légèrement en dessous de notre plan en année pleine, en raison de prix des matières premières plus bas que prévu, de projets RNG (gaz naturel renouvelable) retardés et de dépenses d'intégrité des pipelines plus élevées", a déclaré la société dans un communiqué.

La contribution plus faible du segment de transport de dioxyde de carbone (CO2) de Kinder Morgan a également pesé sur ses bénéfices trimestriels, pénalisés par des prix plus faibles des liquides de gaz naturel et du CO2, des volumes plus faibles et des coûts d'énergie plus élevés.

Le bénéfice de base ajusté du segment CO2 de la société basée à Houston a chuté à 175 millions de dollars au cours du trimestre juillet-septembre, contre 195 millions de dollars l'année dernière. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath)