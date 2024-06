La Cour suprême des États-Unis a bloqué jeudi une réglementation de l'Agence de protection de l'environnement visant à réduire les émissions d'ozone susceptibles d'aggraver la pollution de l'air dans les États voisins, donnant ainsi gain de cause à trois États dirigés par des républicains et aux industries de l'acier et des combustibles fossiles qui avaient contesté cette réglementation.

La décision (5-4) a fait droit aux demandes de l'Ohio, de l'Indiana et de la Virginie occidentale, ainsi que de U.S. Steel Corp, de l'exploitant d'oléoducs Kinder Morgan et de groupes industriels, de suspendre l'application du plan "Good Neighbor" de l'EPA limitant la pollution par l'ozone dans les États situés en amont, pendant qu'ils contestent la légalité de la règle devant une juridiction inférieure.

L'EPA a publié cette règle en mars 2023 dans l'intention de cibler les gaz qui forment l'ozone, un composant clé du smog, provenant des centrales électriques et d'autres sources industrielles dans 23 États sous le vent dont les propres plans ne satisfaisaient pas à la disposition "Good Neighbor" de la loi antipollution "Clean Air Act", qui exige des mesures pour réduire la pollution qui dérive dans les États sous le vent.

L'agence a déclaré que cette règle permettrait d'assainir l'air pour des millions de personnes et de sauver des milliers de vies.

Cette contestation fait suite à un arrêt important rendu en 2022 par la majorité conservatrice de la Cour suprême, qui limite l'autorité de l'EPA en vertu de la loi sur la qualité de l'air pour réduire les émissions de carbone des centrales électriques au charbon et au gaz, sapant ainsi les projets du président Joe Biden en matière de lutte contre le changement climatique. L'année dernière, la Cour a également limité les pouvoirs de l'EPA en matière de protection des zones humides et de lutte contre la pollution de l'eau.

La contestation de la règle du "bon voisinage" a été introduite par l'Ohio, l'Indiana et la Virginie-Occidentale - tous visés par cette règle - ainsi que par des exploitants de gazoducs, U.S. Steel, des producteurs régionaux d'électricité et des associations professionnelles du secteur de l'énergie. Dans leur action devant la cour d'appel du district de Columbia, ils ont fait valoir que l'EPA avait violé une loi fédérale visant à garantir le caractère raisonnable des mesures prises par les agences.

La cour d'appel du district de Columbia a refusé de bloquer la règle dans l'attente de son examen, ce qui a incité les plaignants à demander à la Cour suprême, dont la majorité conservatrice est de 6 contre 3, d'intervenir.

Les opposants ont déclaré que la règle imposerait des coûts déraisonnables et déstabiliserait les réseaux électriques. Le ministère de la justice, qui défend l'EPA, a exhorté la Cour suprême à prendre en considération les graves préjudices pour la santé publique qui résulteraient du blocage de la règle.

Le règlement met en œuvre un programme fédéral qui s'applique à 23 États, mais des recours distincts devant des juridictions inférieures ont déjà suspendu son application dans 12 d'entre eux, dont la Virginie-Occidentale.

Lors des plaidoiries du 21 février, certains juges conservateurs se sont concentrés sur le manque d'explications de l'EPA quant à la manière dont le plan peut fonctionner alors qu'il ne réglemente plus que 11 États au lieu des 23 prévus. Les juges libéraux se sont demandé si l'affaire justifiait une intervention d'urgence de la Cour suprême à ce stade.

Certaines des demandes de l'industrie à la Cour suprême étaient spécifiques. Kinder Morgan a demandé aux juges de bloquer le règlement tel qu'il s'applique aux moteurs des gazoducs. U.S. Steel a cherché à empêcher l'application du règlement aux fours de réchauffage et aux chaudières des usines sidérurgiques. Le 16 janvier, l'EPA a publié une proposition de règlement visant à appliquer le plan "Good Neighbor" dans cinq autres États : Arizona, Iowa, Kansas, Nouveau Mexique et Tennessee.

La Cour suprême statue actuellement sur plusieurs affaires concernant des contestations de l'autorité de diverses agences fédérales. Le 16 mai, les juges ont confirmé le mécanisme de financement du Bureau de la protection financière des consommateurs dans le cadre d'une action intentée par l'industrie des prêts sur salaire.

La Cour devrait se prononcer dans les prochains jours sur d'autres affaires concernant la Securities and Exchange Commission et le National Marine Fisheries Service.