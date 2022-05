Un actionnaire de Kindred presse le groupe de jeux suédois d'envisager une vente

Données financières GBP USD EUR CA 2022 1 127 M 1 410 M 1 337 M Résultat net 2022 101 M 127 M 120 M Tréso. nette 2022 112 M 141 M 133 M PER 2022 17,2x Rendement 2022 4,55% Capitalisation 1 715 M 2 147 M 2 036 M VE / CA 2022 1,42x VE / CA 2023 1,08x Nbr Employés 2 086 Flottant 94,7% Graphique KINDRED GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KINDRED GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 777,21 GBX Objectif de cours Moyen 1 105,64 GBX Ecart / Objectif Moyen 42,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Henrik Tjärnström Chief Executive Officer Johan Wilsby Chief Financial Officer Evert Carlsson Chairman Marcus Smedman Chief Technology Officer Ewout Keuleers Chief Legal & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KINDRED GROUP PLC -11.07% 2 147 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 14.36% 25 659 EVOLUTION AB -17.66% 22 929 SANDS CHINA LTD -0.22% 18 687 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC -29.51% 18 233 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED -23.46% 15 901