Kinepolis : Nicolas De Clercq quitte son poste de CFO de Kinepolis Group

Nicolas De Clercq quitte son poste de CFO de Kinepolis Group

30 mars 2022, 7h00

Kinepolis Group fait part de la décision de son CFO Nicolas De Clercq de quitter l'entreprise afin de relever un nouveau défi professionnel. M. De Clercq continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à la fin du mois de mai afin d'assurer une transition en douceur pour l'entreprise. De plus amples détails sur son remplacement seront communiqués à une date ultérieure, lorsque le processus de sélection pour le recrutement d'un nouveau CFO sera terminé.

Nicolas De Clercq est devenu CFO de Kinepolis Group il y a exactement 10 ans, après une carrière internationale de plusieurs années chez USG People, entre autres. Kinepolis tient à remercier son CFO pour la bonne collaboration et les excellents résultats réalisés au cours des dix dernières années.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Kinepolis a enregistré une énorme croissance au cours de la dernière décennie, et Nicolas - avec l'aide de son équipe - a contribué de manière significative à celle-ci. Notre collaboration de longue date fut intense et fructueuse, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie d'expansion et de la gestion de l'impact de la Covid-19 sur nos activités. Je tiens à l'en remercier expressément et lui souhaite bonne chance dans ses projets d'avenir. »

Nicolas De Clercq, CFO de Kinepolis Group : « Durant ces dix dernières années, j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir pour Kinepolis. Nous avons réalisé une croissance rentable et réussie avec l'entreprise et l'ensemble de l'équipe. Ces deux dernières années n'ont pas été faciles, mais nous en sommes ressortis financièrement sains. En plus, nous avons réussi à rendre l'entreprise plus performante encore pour l'avenir. Je tiens à remercier l'équipe et le Conseil d'administration pour ce beau parcours. »

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 58 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR Digital Cinemas, Kinepolis compte également 40 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 108 cinémas, soit 1 097 écrans pour presque 200 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d'infos sur www.kinepolis.com/corporate.