Kinepolis enregistre une solide reprise de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité en 2022

Information réglementée

16 février 2023, 7h00

2022 a signé la première année de reprise après une pandémie qui a tenu les cinémas pieds et poings liés pendant plus de deux ans. Au cours du premier trimestre de 2022, Kinepolis devait encore faire face à des mesures restrictives, voire, dans certains pays, à des fermetures.

Néanmoins, Kinepolis a accueilli en 2022 70,7 % plus de visiteurs qu’en 2021 (une année fortement perturbée par le Covid), générant un chiffre d’affaires 87,7 % plus important. Le taux de fréquentation s’est rétabli à 72,7 % de son niveau d’avant le Covid (2019), pour un chiffre d’affaires atteignant 90,6 % de celui de 2019. La stratégie visant à miser davantage sur l’expérience client continue de porter ses fruits. Les ventes par visiteur n’ont jamais été aussi élevées.

Malgré quelques blockbusters spectaculaires tels que « Top Gun : Maverick » et « Avatar : La voie de l’eau », le nombre de sorties de films hollywoodiens est resté encore relativement limité en 2022. La pandémie en Chine a incité Hollywood à reporter ses films au maximum à 2023 et 2024.

La stabilisation de cette situation, une reprise mondiale de la production cinématographique en 2022 et le regain d’intérêt des studios pour le modèle cinématographique promettent une croissance de l’offre de films internationaux et de la fréquentation au cours des années à venir.

Dans ce contexte, Kinepolis a toutefois amélioré considérablement sa rentabilité et sa solidité financière en 2022, notamment grâce à la poursuite de la premiumisation de son offre de produits et à la mise en œuvre réussie de son plan Entrepreneurship. Kinepolis a également fait les premiers pas dans la poursuite de sa stratégie d’expansion en procédant à un certain nombre d’acquisitions intéressantes.

Comme signe de confiance en l’avenir, le versement d’un dividende sera proposé à l’assemblée générale, mais sur la base d’un ratio de distribution plus faible que celui utilisé dans le passé, jusqu’à ce que l’entreprise retrouve pleinement sa solidité financière.

Principales réalisations en 2022

Mise en œuvre complète du plan « Entrepreneurship 2022 », en tant que levier essentiel au développement de l’EBITDA en 2022



Ouverture de Kinepolis Metz Amphithéâtre (FR)



Acquisition de cinémas à Barcelone, Marbella (ES) et Amnéville (FR)



Déploiement des concepts Kinepolis au Canada et aux États-Unis (Premiere Seats, Laser ULTRA, VIP Seats)



Transition vers les projecteurs laser : 220 installations en 2022





Chiffres clés 2022

Le total des produits a atteint 499,9 millions €, une augmentation de 87,7 % par rapport à 2021 ou 90,6 % du chiffre d’affaires atteint par Kinepolis en 2019 (une année record).



a atteint 499,9 millions €, une augmentation de 87,7 % par rapport à 2021 ou 90,6 % du chiffre d’affaires atteint par Kinepolis en 2019 (une année record). Les produits par visiteur se sont maintenus à un niveau élevé et étaient supérieurs à ceux de 2021.



se sont maintenus à un niveau élevé et étaient supérieurs à ceux de 2021. Kinepolis a accueilli 29,3 millions de visiteurs en 2022, soit une augmentation de 70,7 % par rapport à 2021. Ce nombre de visiteurs représente 72,7 % de celui de 2019.



en 2022, soit une augmentation de 70,7 % par rapport à 2021. Ce nombre de visiteurs représente 72,7 % de celui de 2019. Le résultat opérationnel ajusté pour les loyers ( EBITDAL ) s’est élevé à 114,0 millions € (par rapport à 38,5 millions € fin 2021). L’EBITDAL par visiteur a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré, passant de 2,24 € à 3,89 €.



) s’est élevé à 114,0 millions € (par rapport à 38,5 millions € fin 2021). L’EBITDAL par visiteur a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré, passant de 2,24 € à 3,89 €. Le bénéfice net s’est élevé à 27,5 millions €.



s’est élevé à 27,5 millions €. Le flux de trésorerie libre s’est établi à 70,1 millions € pour l’ensemble de l’année, contre 48,9 millions € en 2021.



s’est établi à 70,1 millions € pour l’ensemble de l’année, contre 48,9 millions € en 2021. L’ endettement financier net , hors dettes de location, a baissé de 474,5 millions € fin 2021 à 423,5 millions € fin 2022.



hors dettes de location, a baissé de 474,5 millions € fin 2021 à 423,5 millions € fin 2022. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale un dividende brut de 0,26 € par action. Cela correspond à un ratio de distribution de 25 %, en attendant le redressement de la solvabilité du Groupe et une réduction de sa dette.





Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, à propos des résultats de 2022 :

« Je suis particulièrement fier du chiffre d’affaires et du résultat que nous avons atteints avec ce niveau de fréquentation. Nous sommes enthousiastes de voir ce que Hollywood entreprend par rapport à son calendrier de sorties en salle pour les prochaines années. Surtout lorsque nous observons le succès rencontré par les films locaux et les blockbusters hollywoodiens au cours de l’année écoulée.

L’approche que nous avons adoptée en misant sur l’expérience client, combinée à notre plan Entrepreneurship, a permis à Kinepolis de devenir l’un des acteurs les plus solides du secteur du point de vue financier. Cela nous donne non seulement les moyens nécessaires pour déployer une multitude d’idées et de concepts nouveaux, pour une expérience client encore meilleure, mais également pour poursuivre notre stratégie d’expansion. »

Rapport résultats annuels 2022 en annexe.

