Kinepolis voit la reprise de la fréquentation de ses cinémas se poursuivre et retrouve sa solidité financière

Information réglementée

18 août 2022, 7h00

Kinepolis a enregistré une forte reprise de son résultat opérationnel et de son flux de trésorerie libre au cours du premier semestre de 2022. Le Groupe a observé une reprise progressive de la fréquentation de ses cinémas dans tous les pays. Ceux qui étaient initialement à la traîne rattrapent désormais leur retard. Les vacances d’été ont commencé de façon prometteuse, pour ensuite souffrir de la canicule.

Au cours du premier semestre de 2022, Kinepolis a accueilli cinq fois plus de visiteurs qu’au premier semestre de 2021, soit 77,2 % des visiteurs par rapport à la même période en 2019. Alors qu’au premier trimestre, les mesures Covid étaient encore en vigueur dans la plupart des pays et que les cinémas néerlandais, ainsi qu’une partie des cinémas canadiens, sont restés fermés jusqu’à la fin du mois de janvier, les mesures furent levées au deuxième trimestre pour l’ensemble des complexes. Au mois de juin, « Top Gun: Maverick », « Jurassic World : Le Monde d’Après » et « Elvis » ont contribué à une reprise de la fréquentation atteignant jusqu’à 107,0 % de la fréquentation du mois de juin 2019.

Les ventes moyennes par visiteur sont restées élevées grâce à une demande importante d’expérience et de produits premium, permettant une reprise plus rapide du chiffre d’affaires lié aux visiteurs par rapport à la fréquentation. Les autres branches d’activité ont également enregistré une belle reprise, en particulier les activités B2B, grâce à une augmentation significative du nombre d’événements d’entreprise.

La mise en œuvre du plan Entrepreneurship a largement contribué à la reprise du résultat opérationnel ainsi qu’au développement de l’offre de produits. Grâce à sa solidité financière retrouvée, Kinepolis pourra continuer d’investir dans son expansion externe et la prémiumisation de son offre.

Principales réalisations au S1 2022

Nomination de M. Jeroen Mouton en tant que nouveau CFO. Il prendra ses fonctions le 15 novembre 2022.





Accord pour la reprise de l’exploitation de deux cinémas espagnols (Marbella et Barcelone) à partir de novembre 2022.





Investissements dans une expérience cinématographique premium avec l’introduction, e.a., des « Premiere Seats » dans dix cinémas Landmark, l’installation de 200 projecteurs laser en 2022 ainsi que la préparation du déploiement des concepts premium aux États-Unis.





Accord pour le déploiement du système de TMS Eikona Cinema Manager en Europe.





Chiffres clés S1 20221 2

Kinepolis a accueilli 13,7 millions de visiteurs au cours du premier semestre, soit 77,2 % du nombre de visiteurs au cours de la même période en 2019, lui permettant de réaliser 93,5 % 3 du chiffre d’affaires par rapport au premier semestre de 2019. Au deuxième trimestre, Kinepolis a enregistré une fréquentation de 86,9 % par rapport au 2e trimestre de 2019, pour un chiffre d’affaires atteignant 103,9 % 3 de celui du 2e trimestre de 2019.





au cours du premier semestre, soit 77,2 % du nombre de visiteurs au cours de la même période en 2019, lui permettant de réaliser 93,5 % du chiffre d’affaires par rapport au premier semestre de 2019. Au deuxième trimestre, Kinepolis a enregistré une fréquentation de 86,9 % par rapport au 2e trimestre de 2019, pour un chiffre d’affaires atteignant 103,9 % de celui du 2e trimestre de 2019. Les ventes par visiteur (tickets, boissons et snacks) sont restées élevées, dépassant même celles de 2021.





(tickets, boissons et snacks) sont restées élevées, dépassant même celles de 2021. Au premier semestre, l’ EBITDA s’élevait à 68,2 millions € et l’ EBITDAL (EBITDA ajusté pour les loyers) à 50,4 millions €.





s’élevait à 68,2 millions € et l’ (EBITDA ajusté pour les loyers) à 50,4 millions €. Le bénéfice total s’élevait à 9,1 millions €.





s’élevait à 9,1 millions €. Le flux de trésorerie libre s’est rétabli à 25,7 millions €.





s’est rétabli à 25,7 millions €. L’endettement financier net (EFN), hors dettes de location, a baissé de 474,5 millions € au 31 décembre 2021 à 450,0 millions € au 30 juin 2022.





Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« Je suis fier de la reprise financière de l’entreprise et de notre capacité financière retrouvée qui nous permettra de poursuivre notre expansion interne et externe. Les blockbusters jouent un rôle important dans la reprise de la fréquentation des cinémas, en nous escomptons que les films de moyenne envergure et locaux atteindront leur plein potentiel au cours des mois à venir. Notre stratégie visant à nous concentrer sur la prémiumisation de l’expérience client porte ses fruits et contribue significativement, au même titre que la réalisation de notre plan Entrepreneurship, à la reprise de notre résultat opérationnel. »

Rapport financier semestriel 2022 en annexe.

1 Chiffres du 1er janvier au 30 juin 2022.

2 Communiqué de presse sur la base de chiffres non audités.

3 Chiffre corrigé pour les éléments ponctuels liés au Covid-19.

Pièce jointe