Kinohold (Bis) SA annonce la vente privée de 180 001 actions à Eddy Duquenne (CEO de Kinepolis) et aux membres de la famille Bert

Le 7 juin 2022, 07h00

Kinepolis Group SA a été informée du fait que Kinohold (Bis) SA, le véhicule d’investissement dont quatre membres de la famille Bert1 sont les bénéficiaires effectifs ultimes2, a transféré, au moyen d’une vente privée, 180 001 actions ordinaires Kinepolis existantes, soit environ 0,66 % du capital actuellement en circulation. Kinepolis n’a tiré aucun produit de ce placement privé. Kinohold a vendu les actions à la demande de Geert et Koenraad Bert.

Afin de réaffirmer leur confiance dans l’avenir et la stratégie de croissance de Kinepolis et d’assurer une participation stable, Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis, a acquis 100 000 actions et 80 001 actions ont été redistribuées entre les membres de la famille Bert3.

Suite à une série de transactions entre les membres de la famille destinée à attribuer le produit de la vente des 180 001 actions à Geert et Koenraad Bert et après la mise en œuvre de la recertification envisagée des 80 001 actions dans STAK Kinohold, Kinohold détiendra encore 46,04 % de la participation dans Kinepolis.4 Kinohold conservera également les droits de vote des 100 000 actions vendues au CEO pendant les quatre prochaines années, conformément aux conditions de vente convenues.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 58 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR Digital Cinemas, Kinepolis compte également 40 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 108 cinémas, soit 1 097 écrans pour presque 200 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate.

1 Joost Bert (via Pentascoop SA), Peter Bert (via Adorea SRL), Koenraad Bert (via Movieking SRL) et Geert Bert (via Cine Light SRL).

2 Via STAK Kinohold, la structure de holding familiale.

3 Sur la base des règles de valorisation prévues dans les documents constitutifs de STAK Kinohold, qui incluent une réduction importante à un prix de marché de référence moyen et sont ajustées de façon à tenir compte de la taille et de la nature de la transaction.

4 Vente de 180 001 actions Kinepolis entre Kinohold et Pentascoop SA, Adorea SRL et Movieking SRL, suivie par (i) la vente de 100 000 actions Kinepolis à DDN Invest SComm, (ii) une recertification des 80 001 actions Kinepolis dans STAK Kinohold, et (iii) une réorganisation des certificats au niveau de STAK Kinohold, de façon à ce que Cine Light SRL et Movieking SRL reçoivent en fin de compte le produit net de la vente.