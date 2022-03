Les actions européennes chutent après trois jours de gains, alors que Roche pèse sur la balance

Roche a chuté de 1,3 % après avoir déclaré que son médicament pour traiter le cancer du poumon à petites cellules n'a pas atteint ses objectifs dans un essai de stade avancé.

Le fabricant de médicaments a pesé lourdement sur le secteur européen des soins de santé, qui a reculé de 0,6 %, tout en entraînant l'indice paneuropéen dans une proportion similaire.

Le STOXX 600 a clôturé aux niveaux observés avant la guerre mardi après que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine aient donné le signe le plus tangible de progrès vers la négociation d'une fin de la guerre.

Selon les services de renseignement britanniques, certaines unités russes subissant de lourdes pertes en Ukraine ont été contraintes de rentrer chez elles et de se réfugier au Belarus voisin.

Les secteurs exposés aux matières premières, notamment les mines et l'énergie, étaient en territoire positif au cours de la première heure de négociation, augmentant d'environ 1 % chacun grâce au rebond des prix du pétrole et des métaux industriels. [O/R] [MET/L]

Les actions d'Ericsson ont chuté de 0,6 % après que les investisseurs aient publiquement réprimandé le directeur général Borje Ekholm et le conseil d'administration de l'équipementier télécom à propos d'un scandale impliquant des paiements potentiels à l'État islamique.