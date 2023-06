Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions propres (26 juin 2023)

Kinepolis Group NV est spécialisé dans l'exploitation de salles multiplexes de cinéma. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - exploitation de multiplexes cinématographiques : vente de tickets, de confiseries et de boissons, vente d'espaces publicitaires, organisation d'événements, etc. A fin 2021, le groupe détient un réseau de 108 complexes cinématographiques implantés en Belgique (11), au Canada (40), aux Pays Bas (20), en France (14), aux Etats-Unis (10), en Espagne (8), au Luxembourg (3), en Suisse et en Pologne ; - location d'espaces commerciaux : restaurants, magasins, etc. ; - autres : distribution et production cinématographique, et prestations de services techniques (essentiellement assistance technique et entretien des projecteurs ; Decatron).

Secteur Loisirs et détente