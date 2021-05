Kinepolis : Réouverture des cinémas Kinepolis dans plusieurs pays

Réouverture des cinémas Kinepolis dans plusieurs pays

19 mai 2021

Après près de sept mois de fermeture, tous les cinémas Kinepolis français rouvrent aujourd'hui leurs portes. Quant au tout nouveau complexe Kinepolis à Metz, situé dans le centre commercial Waves, il accueillera pour la première fois des visiteurs à partir de ce jour. Les cinémas belges rouvriront - si tout va bien - le 9 juin, comme annoncé la semaine dernière par le gouvernement belge. Les cinémas néerlandais peuvent eux aussi compter sur une réouverture en juin, mais la date exacte dépend encore de l'évolution des courbes du coronavirus. Cela signifie que dans le courant du mois prochain, tous les cinémas Kinepolis européens seront de nouveau ouverts, avec certes des restrictions de capacité importantes et d'autres mesures de protection.

Aux États-Unis, les dix cinémas MJR sont ouverts depuis fin décembre 2020. Les cinémas canadiens Landmark rouvriront leurs portes au rythme des provinces. À ce stade, aucune perspective concrète n'a encore été donnée pour la réouverture.

Kinepolis insiste sur le fait que la santé de ses clients cinéphiles et de ses collaborateurs est prioritaire et que le Groupe s'en remet au protocole sectoriel et à l'avis d'expert des autorités compétentes de chaque pays en ce qui concerne les modalités de réouverture. Dans tous les pays, Kinepolis a mis en place un protocole de sécurité strict à l'intention des visiteurs et de ses collaborateurs. Celui-ci vise à faire respecter la distanciation physique et le port obligatoire du masque, à permettre une gestion optimale des flux de visiteurs et à appliquer des mesures d'hygiène irréprochables. Kinepolis espère pouvoir supprimer progressivement ces mesures au cours des mois à venir, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et du taux de vaccination, et bien entendu en étroite concertation avec les autorités compétentes.

Étant donné la relance progressive, ainsi que les restrictions de capacité imposées dans une première phase, Kinepolis continuera de gérer sa structure des coûts de façon optimale et augmentera ses effectifs au fur et à mesure, tant dans les cinémas que dans les Cinema Support Centers.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Les mois ont été longs, et nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nouveau une expérience cinématographique immersive sur grand écran à nos clients, tout en observant le plus grand respect pour la sécurité de chacun. C'est un moment particulier pour beaucoup de nos équipes, qui peuvent accueillir à nouveau des clients après plus de six mois de fermeture. Et à en juger par les réactions de nos clients cinéphiles, c'est aussi un moment particulier pour eux. Avec également des grands titres américains au programme les mois à venir, nous pouvons espérer un bel été cinématographique. »

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 58 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR Digital Cinemas, Kinepolis compte également 46 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 114 cinémas, soit 1 106 écrans pour presque 200 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d'infos sur www.kinepolis.com/corporate.