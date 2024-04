Kinetik Holdings Inc. est une société d'énergie intermédiaire intégrée dans le bassin permien. La société fournit des services de collecte, de transport, de compression, de traitement et d'épuration. Ses secteurs d'activité sont la logistique intermédiaire et le transport par pipeline. Le secteur de la logistique intermédiaire propose trois types de services, à savoir la collecte et le traitement du gaz, la collecte, la stabilisation et le stockage du pétrole brut, ainsi que la collecte et l'évacuation de l'eau. Le secteur du transport par pipeline se compose de quatre pipelines mis en équivalence (EMI) provenant du bassin permien avec différents points d'accès à la côte du Golfe des États-Unis, et de ses pipelines en propriété exclusive et exploités, Kinetik NGL et Delaware Link. Les oléoducs EMI transportent du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN) dans le bassin permien et vers la côte du golfe du Mexique. Ils disposent d'une capacité de traitement cryogénique du gaz naturel de plus de 2,0 milliards de pieds cubes par jour, stratégiquement située près du carrefour de Waha, dans l'ouest du Texas.

Indices liés Russell 2000