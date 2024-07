King Global Ventures Inc. a annoncé que M. Ben Hudye a été nommé administrateur et président de la société à compter du 16 juillet 2024. M. Hudye possède une grande expérience de la production agricole canadienne et de l'immobilier résidentiel dans la région de Phoenix, aux États-Unis. M. Hudye est également l'un des fondateurs de Zenith Bank & Trust, créée en 2023.

M. George Mendez, basé au Mexique, rejoint également le conseil d'administration pour combler une vacance au sein du conseil suite à la démission de Mme Shaffina Hirji. M. Mendez est avocat mexicain et diplômé de la London School of Economics and Political Science. En outre, M. Volodymyr Bondarneko a démissionné de son poste d'administrateur.

La société remercie M. Bondarenko et Mme Hirji pour leurs efforts et leurs contributions au cours des deux dernières années.