King Global Ventures Inc. est une petite société d'exploration aurifère basée au Canada qui travaille sur des projets dans le monde entier. Le principal projet de la société est sa propriété York au Québec. La société a acquis un intérêt de 100 % dans le projet aurifère York, situé dans le nord-est du Québec, qui comprend 77 claims et s'étend sur plus de 40 kilomètres carrés. La propriété York est située dans le prolongement de la propriété Elmer d'Azimut et de la mine d'or Eléonor. La mine Eleonor est encaissée dans des roches similaires aux sédiments clastiques connus pour être l'hôte des indices aurifères Ukaw. La société a conclu un accord en vue d'acquérir un intérêt de 100 % dans 54 claims miniers situés sur l'île Chapel, à Terre-Neuve (la propriété de l'île Chapel). Ses projets terre-neuviens comprennent Gold Boulder, Golden Nugget et Miss Pickle.

Secteur Sociétés minières intégrées