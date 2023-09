King River Resources Limited est une société d'exploration et d'exploitation minière basée en Australie. Les projets de la société comprennent le projet Rover East, le projet Tennant Creek East, le projet Barkly, le projet Mt Remarkable et le projet Kurundi. Le projet Tennant Creek est situé à l'est, au sud-est et au sud des riches champs aurifères historiques de Tennant Creek et comprend des baux et des demandes d'exploration pour l'or et le cuivre d'une superficie d'environ 6 000 kilomètres carrés (km2). Le projet Barkly est situé dans un corridor géophysique qui s'étend entre Mount Isa et Tennant Creek. Sa zone est divisée en Lonestar Trend, Providence, Commitment, Kuiper et Pioneer Areas. Le projet Barkly est situé dans un corridor géophysique qui s'étend entre Mount Isa et Tennant Creek. La société détient environ 2 000 km2 en six concessions dans cette zone très disputée. Le projet Mt Remarkable est situé à 200 km au sud-ouest de Kununurra, dans le Kimberley oriental, en Australie occidentale, et couvre environ 2 100 km2.

Secteur Sociétés minières intégrées