King Wan Corporation Limited est une entreprise intégrée de services de construction basée à Singapour. Ses secteurs d'activité sont les suivants : plomberie et sanitaires, électricité et ACMV, location de toilettes, participations et autres. Le segment Plomberie et sanitaire de la société est engagé dans la fourniture de services de plomberie et sanitaire, y compris la conception et l'installation de systèmes de distribution d'eau et de réseaux de canalisations pour l'évacuation des eaux usées et des eaux ménagères. Le segment Électricité et ACMV fournit des services d'ingénierie électrique, notamment la conception et l'installation de systèmes de distribution d'électricité, de protection contre les incendies, de systèmes d'alarme, de systèmes de communication et de sécurité, ainsi que de systèmes de climatisation et de ventilation mécanique. Le secteur de la location de toilettes se consacre à la location et à l'exploitation de toilettes mobiles et d'autres installations. Parmi les projets achevés de la société figurent Singapore Sports Hub, Pinnacle @ Duxton, Its Tampines Hub et Jewel Changi Airport. La société exerce ses activités à Singapour.

Secteur Construction et ingénierie