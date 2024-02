Kingboard Holdings Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de stratifiés. La société opère à travers six segments. Le segment des stratifiés est engagé dans la fabrication et la vente de stratifiés. Le segment des cartes de circuits imprimés (PCB) est engagé dans la fabrication et la vente de PCB. Le segment des produits chimiques est engagé dans la fabrication et la vente de produits chimiques. Le segment Immobilier est engagé dans le développement et l'investissement immobilier. Le segment Investissements est engagé dans les activités d'investissement en obligations. Le segment Autres est engagé dans les activités hôtelières, ainsi que dans la fabrication et la vente de produits magnétiques.

Secteur Equipements et pièces électroniques