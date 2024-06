Kingboard Holdings Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de stratifiés. La société opère à travers six segments. Le segment des stratifiés se consacre à la fabrication et à la vente de stratifiés. Le segment des circuits imprimés (PCB) est engagé dans la fabrication et la vente de PCB. Le segment des produits chimiques se consacre à la fabrication et à la vente de produits chimiques. Le secteur de l'immobilier se consacre à la promotion immobilière et à l'investissement. Le segment Investissements se consacre à l'investissement en obligations. Le segment Autres est engagé dans des activités hôtelières, ainsi que dans la fabrication et la vente de produits magnétiques.

Secteur Equipements et pièces électroniques