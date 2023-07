Kingdee International Software Group Company Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, dont l'activité principale est la fourniture de services de planification des ressources d'entreprise (ERP). La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment ERP et services en nuage est engagé dans la vente et la mise en œuvre de logiciels de gestion d'entreprise et la fourniture de services connexes, la vente de matériel lié aux accords sur les logiciels de gestion d'entreprise, les entreprises de logiciels intermédiaires et la fourniture de commerce électronique et d'autres services de gestion en ligne. Le secteur Autres est engagé dans l'exploitation d'immeubles de placement.

Secteur Services et conseils en informatique