Dieu sauve le roi ! Un apparat pour Charles

La proclamation devait être lue publiquement dans les autres capitales du Royaume-Uni - Édimbourg en Écosse, Belfast en Irlande du Nord et Cardiff au Pays de Galles - ainsi qu'à d'autres endroits.

Le décès de la reine Elizabeth, 96 ans, jeudi (8 septembre) après 70 ans sur le trône, a mis en branle des plans établis de longue date et hautement chorégraphiés pour des jours de deuil national et des funérailles d'État qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine.

Charles, 73 ans, a succédé immédiatement à sa mère jeudi. Il est roi et chef d'État du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes dont l'Australie, le Canada, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.