Elle était extraordinaire", déclare le Premier ministre néo-zélandais Ardern alors que le monde entier pleure la Reine.

Suite au décès d'Elizabeth jeudi, son fils aîné Charles est automatiquement devenu le monarque du Royaume-Uni et le chef d'État de 14 autres royaumes, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les nations du Pacifique que sont Tuvalu, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

"Jeunes ou vieux, il ne fait aucun doute qu'un chapitre se ferme aujourd'hui, et avec cela, nous partageons nos remerciements pour une femme incroyable que nous avons eu la chance d'appeler notre reine", a déclaré Mme Ardern lors d'une conférence de presse. "Elle était extraordinaire".

Ardern a dit qu'elle a été réveillée tôt pour recevoir la nouvelle.

"Un officier de police a éclairé une torche dans ma chambre vers 4 h 50 ce matin. Lorsque la lumière de la torche est entrée dans ma chambre, j'ai immédiatement su ce que cela signifiait", a déclaré Mme Ardern.

En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que la mort de la Reine était une perte profondément ressentie en Australie.

"À travers le bruit et la turbulence des années, elle a incarné et exhibé une décence intemporelle et un calme durable", a-t-il déclaré.

Des condoléances ont également été partagées de l'autre côté du Pacifique.

"Nous chérirons toujours la joie de ses visites aux Fidji ainsi que chaque moment où sa grâce, son courage et sa sagesse ont été un réconfort et une inspiration pour notre peuple, même à l'autre bout du monde", a tweeté Frank Bainimarama, le Premier ministre des Fidji, qui est maintenant une république.

EN DEUIL

Les drapeaux sont mis en berne en Nouvelle-Zélande et en Australie en signe de respect. L'Australie a suspendu le parlement et ne devrait pas revenir avant au moins deux semaines, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, les politiciens devraient se réunir à la maison la semaine prochaine pour rendre hommage au défunt.

Les deux pays sont des monarchies constitutionnelles, avec le monarque britannique comme chef d'État, bien que ce rôle soit largement cérémoniel.

La question de la transformation de l'Australie en république est un sujet très débattu, les sondages ayant montré au fil des ans un soutien presque égal des monarchistes et des républicains.

L'Australie a organisé un référendum sur le fait de devenir une république en 1999, qui a été rejeté de justesse.

L'Australian Republic Movement a exprimé ses condoléances à l'occasion du décès de la reine, ajoutant qu'elle avait soutenu le droit des Australiens à devenir une nation totalement indépendante lors du référendum de 1999, déclarant que "l'avenir de la monarchie en Australie est une question que le peuple australien et lui seul doit décider."

Interrogé lors d'une interview radio pour savoir si la mort de la Reine rapproche l'Australie d'une république, M. Albanese a répondu que ce n'était pas le moment d'en parler.

"Aujourd'hui est un jour pour une question et une seule, qui est de rendre hommage à la reine Elizabeth II."