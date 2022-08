Explication L'attaque contre Rushdie montre l'impact durable des fatwas

La tentative d'assassinat de Rushdie à New York vendredi n'est pas un incident isolé. Des romanciers, des universitaires et des journalistes - notamment au Moyen-Orient - qui ont osé critiquer ou remettre en question les croyances islamiques ont fait l'objet de menaces ou de condamnations similaires de la part de personnalités religieuses.

Ils ont été assassinés, arrêtés, flagellés ou forcés à se cacher ou à s'exiler. Leurs livres ont été interdits et dénoncés comme blasphématoires par des établissements religieux financés par des gouvernements que l'Occident considérait comme des alliés et des défenseurs de l'islam modéré, comme le Pakistan, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite.

Ces dernières années, des militants musulmans clandestins et des prédicateurs et leaders jihadistes ont utilisé les médias sociaux pour inciter les musulmans du monde entier à tuer ceux qui, selon eux, dénigrent l'islam et le Prophète.

QU'EST-CE QU'UNE FATWA ET QUI LES ÉMET ?

Une fatwa est un décret légal sur un point de droit ou une opinion islamique donné par un chef religieux islamique de haut rang, une autorité religieuse ou un conseil qualifié de savants. Elle peut porter sur toute une série de questions - y compris sur des individus.

Des fatwas appelant à la mort d'une personne peuvent être prononcées à l'encontre de ceux qui sont considérés comme ayant insulté l'islam ou le Prophète.

LES FATWAS SONT-ELLES LIMITÉES DANS LE TEMPS ?

Les fatwas ne disparaissent pas avec le temps et sont rarement annulées.

Trente-trois ans après que Khomeini ait déclaré le livre de Rushdie blasphématoire et mis sa tête à prix en 1989, l'auteur a été poignardé à plusieurs reprises lors d'une apparition publique dans l'État de New York.

Hadi Matar, un Américain musulman chiite de 24 ans d'origine libanaise, a plaidé non coupable aux accusations de tentative de meurtre et d'agression lors d'une comparution au tribunal samedi.

QUI MET EN ŒUVRE LES FATWAS DE MORT ?

Au cours des trois dernières décennies, certains prédicateurs musulmans sunnites et des figures du jihad comptant des millions d'adeptes ont également émis des fatwas appelant à la mort des musulmans qu'ils jugent infidèles, incitant à l'action par le biais de vidéos, de discours et de déclarations.

Ils sont exécutés par des militants endoctrinés, des cellules dormantes et des adeptes qui veulent répondre à l'appel de leur chef religieux et accomplir leur devoir religieux.

Le 14 octobre 1994, un extrémiste musulman a poignardé le lauréat égyptien du prix Nobel Naguib Mahfouz à plusieurs reprises dans le cou, inspiré par une fatwa d'Omar Abdel-Rahman, alors l'un des principaux religieux militants sunnites d'Al-Gama'a Al-Islamya (Groupe islamique).

Abdel-Rahman, qui a émis sa fatwa alors qu'il était jugé dans une prison américaine pour son implication dans un projet d'attentat à la bombe à New York, a déclaré que le sang de Mahfouz devait être versé parce que son roman "Les enfants de l'allée", écrit en 1959, était blasphématoire pour l'Islam.

L'homme arrêté pour avoir tenté de tuer Mahfouz a admis lors de son interrogatoire par la police égyptienne qu'il n'avait jamais lu ses livres mais qu'il avait agi sur la base de la fatwa émise par son prédicateur militant.

QUELLE EST LA POSITION DES AUTORITÉS RELIGIEUSES DE L'ÉTAT SUR LES FATWAS ?

La frontière est floue entre l'islam radical et l'islam conservateur géré par l'État.

Les gouvernements arabes alliés à l'Occident n'ont pas réussi à freiner leurs propres autorités et enseignements religieux ou à fournir une protection aux écrivains et aux penseurs qui ont été mis sur la liste des personnes à abattre par les durs musulmans.

Par exemple, Al Azhar, la plus haute autorité islamique d'Égypte, financée par l'État, a interdit le livre de Mahfouz bien avant qu'il ne soit attaqué pour avoir offensé l'islam en dépeignant des personnages représentant le prophète Mahomet.

Le 8 juin 1992, l'écrivain libéral égyptien Farag Fouda a été abattu par deux membres du Groupe islamique après avoir été accusé par Al Azhar d'être un "ennemi de l'Islam" et un "apostat".

Certains intellectuels laïques suggèrent que la condamnation publique par les érudits d'Al Azhar équivalait à une condamnation à mort. De telles décisions d'Al Azhar, disent-ils, étaient considérées par les jihadistes comme un permis de tuer.

Le système judiciaire saoudien est basé sur la charia, ou loi islamique, et ses juges sont des religieux de l'école wahhabite ultra-conservatrice de l'islam sunnite du royaume. Dans l'interprétation wahhabite de la charia, les crimes religieux, dont le blasphème et l'apostasie, entraînent la peine de mort.

Les religieux saoudiens ont multiplié les fatwas appelant à des procès, à la prison et à la peine de mort contre des écrivains, des blogueurs, des chroniqueurs et des militants pour "articles hérétiques" et apostasie.

De telles fatwas dans le royaume ont déclenché des réactions au vitriol et des menaces de mort sur les médias sociaux. Certains écrivains ont dû retirer leurs publications, présenter des excuses publiques et se repentir au tribunal. D'autres ont enduré la flagellation et la prison.