Factbox-Comment l'accession au trône du roi Charles est formalisée

Un conseil d'accession a été convoqué. Il se tiendra samedi au St James's Palace, la résidence officielle du souverain, pour proclamer le successeur.

Le conseil est formé de conseillers privés qui conseillent le monarque depuis l'époque normande. Ils comprennent aujourd'hui environ 670 hauts responsables politiques, dont le Premier ministre Liz Truss.

Sont également présents les Lords Spirituels et Temporels - les évêques de l'Église d'Angleterre qui siègent à la Chambre des Lords, y compris l'archevêque de Canterbury, ainsi que les pairs séculiers du royaume.

Le Lord Mayor de Londres, les hauts fonctionnaires et les hauts commissaires des 14 autres royaumes dont le monarque est le chef d'État siègent également au Conseil, dont la Lord Présidente est actuellement la législatrice Penny Mordaunt.

Tous les conseillers privés seront invités mais tous ne pourront pas être présents à court terme. En 1952, après la mort de George VI, 191 membres ont assisté au Conseil d'adhésion d'Elizabeth.

Le Conseil d'adhésion est divisé en deux parties :

PARTIE I

Le Lord Président annonce le décès du monarque et le greffier du conseil, Richard Tilbrook, lit à haute voix le texte de la proclamation d'adhésion.

Un parti dit de la plate-forme, comprenant les membres de la famille royale présents, le premier ministre, l'archevêque de Canterbury et le comte maréchal - le duc de Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, premier membre de la pairie chargé d'organiser les cérémonies d'État - signent la proclamation.

Une fois qu'elle est signée, le Lord Président demande le silence et le Conseil traite les affaires restantes, telles que la diffusion de la proclamation et les instructions pour la mise à feu des canons d'artillerie à Hyde Park et à la Tour de Londres.

Après la première partie du conseil, la proclamation est lue depuis la Proclamation Gallery, un balcon situé au-dessus de Friary Court du palais de St James, par le roi d'armes de la Jarretière, actuellement David White, le plus haut héraut d'Angleterre dont le rôle cérémoniel rapporte un salaire annuel de 49 livres, fixé dans les années 1830.

Il est accompagné du comte maréchal et d'autres officiels portant des vêtements héraldiques traditionnels.

La proclamation est accompagnée de salves d'armes à feu et les hérauts se rendent à Mansion House dans la City de Londres où elle est ensuite lue au Royal Exchange. La proclamation est lue publiquement dans les autres capitales du Royaume-Uni - Édimbourg, Belfast et Cardiff - et à d'autres endroits.

PARTIE II

La deuxième partie du Conseil d'adhésion est tenue par le nouveau souverain mais ne suit pas toujours immédiatement la première partie. Elle n'est suivie que par les conseillers privés et commence par une déclaration personnelle de Charles relative au décès de la reine.

Il prête ensuite un serment relatif à la sécurité de l'Église d'Écosse, comme l'exige l'acte de 1707 par lequel l'Écosse s'est jointe à l'Angleterre et au Pays de Galles pour former la Grande-Bretagne. Ceci a été fait par tous les souverains lors de leur accession depuis 1714.

Le serment se lit comme suit : "Moi, Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de mes autres royaumes et territoires, défenseur de la foi, promets et jure fidèlement de maintenir et de préserver de manière inviolable l'établissement de la véritable religion protestante telle qu'elle a été établie par les lois adoptées en Écosse dans le cadre de la revendication du droit et en particulier par un acte intitulé 'An Act for securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government' et par les actes adoptés par le Parlement des deux royaumes pour l'union des deux royaumes, ainsi que le gouvernement, le culte, la discipline, les droits et les privilèges de l'Église d'Écosse. Que Dieu me vienne en aide".

Le nouveau monarque signe ensuite deux copies du serment.