La PM Truss accompagnera le roi Charles lors de sa tournée en Grande-Bretagne pour mener le deuil

Truss, qui a été nommée Premier ministre par Elizabeth mardi dans son dernier acte public, était l'un des nombreux législateurs de haut rang qui ont prêté un nouveau serment d'allégeance au nouveau roi lors d'une session spéciale du Parlement plus tôt dans la journée de samedi suite au décès de la reine.

Elle était également présente, aux côtés de six anciens premiers ministres, d'évêques de haut rang et de plusieurs politiciens, lorsque Charles, 73 ans, a été officiellement proclamé nouveau roi de Grande-Bretagne lors d'une cérémonie haute en couleurs, chargée d'apparat et de tradition.

Elle a ensuite rencontré Charles ainsi que d'autres ministres de premier plan au palais de Buckingham.

"En ce qui concerne la participation de la première ministre, elle se joindra au roi lorsqu'il mènera le deuil national à travers le Royaume-Uni, en assistant aux services de réflexion en Écosse lundi après-midi, en Irlande du Nord mardi et au Pays de Galles vendredi", a déclaré le porte-parole aux journalistes.