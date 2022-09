"Au nom du gouvernement et du peuple d'Israël, j'adresse mes condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni à l'occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle laisse derrière elle un héritage inégalé de leadership et de service. Que son souvenir soit une bénédiction", a déclaré Lapid sur Twitter.