Le Premier ministre Johnson appelle la Grande-Bretagne à mettre fin à sa dépendance énergétique vis-à-vis des "despotes étrangers".

L'Europe doit faire face à des augmentations massives de ses factures d'énergie en raison de la flambée des prix du gaz. La décision de la Russie de limiter l'approvisionnement de l'Europe dans le cadre de la guerre en Ukraine fait grimper les prix de gros du gaz à des niveaux record.

Les factures énergétiques britanniques vont bondir de 80 % pour atteindre une moyenne de 3 549 livres (4 188 $) par an à partir d'octobre, plongeant des millions de ménages dans la précarité énergétique.

Dans l'un de ses derniers discours avant de quitter ses fonctions la semaine prochaine, M. Johnson défendra sa gestion de la crise énergétique actuelle, affirmant que la décision de son gouvernement d'augmenter la production de gaz domestique, d'inverser des décennies de sous-investissement dans le nucléaire et d'accroître les investissements dans les énergies renouvelables réduira la dépendance aux combustibles fossiles étrangers.

"Les grandes décisions que ce gouvernement a prises sur notre avenir énergétique légueront un Royaume-Uni où l'énergie est bon marché, propre, fiable et abondante", dira Johnson. "Un avenir où les familles et les entreprises ne seront plus jamais à la merci des marchés internationaux ou des despotes étrangers."

Malgré l'une des pires crises du coût de la vie depuis des décennies, la réponse de la Grande-Bretagne a été entravée par la course au remplacement de Johnson qui se déroule jusqu'au 5 septembre, centrée sur les votes des membres du Parti conservateur désireux de réduire les impôts et les dépenses.

Johnson, qui a été contraint de démissionner suite à une série de scandales, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement annoncerait bientôt une aide supplémentaire pour les consommateurs qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie et que cette aide devrait être ciblée sur les plus vulnérables plutôt que sur tous les ménages.