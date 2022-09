Le cercueil de la Reine Elizabeth fera un lent voyage vers Édimbourg

Le décès de la reine, âgée de 96 ans, a provoqué des larmes, de la tristesse et des hommages chaleureux, non seulement de la part de la famille proche de la reine et de nombreux Britanniques, mais aussi du monde entier - ce qui reflète sa présence sur la scène mondiale au cours des 70 dernières années.

Dimanche à 0900 GMT, le cercueil en chêne d'Elizabeth, qui se trouve dans la salle de bal du château de Balmoral, recouvert de l'étendard royal d'Écosse et surmonté d'une couronne de fleurs, sera placé dans un corbillard par six gardes-chasse.

Accompagné de la fille de la reine, la princesse Anne, le cortège quittera lentement le château isolé, traversant de petites villes et villages jusqu'à Édimbourg où le cercueil sera conduit dans la salle du trône du palais de Holyroodhouse.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant les palais royaux dans les jours qui ont suivi la mort d'Elizabeth, jeudi, pour déposer des fleurs et présenter leurs respects.

"Je sais à quel point vous, la nation entière - et je pense pouvoir dire le monde entier - compatissez avec moi dans la perte irréparable que nous avons tous subie", a déclaré son fils le roi Charles lors d'une cérémonie samedi où il a été officiellement proclamé nouveau monarque.

"C'est pour moi la plus grande consolation de connaître la sympathie exprimée par tant de personnes à l'égard de ma sœur et de mes frères et de savoir qu'une affection et un soutien aussi écrasants doivent être accordés à toute notre famille dans notre perte."

Si la mort d'Elizabeth n'était pas totalement inattendue compte tenu de son âge, du fait que sa santé s'était détériorée et du décès de son mari de 73 ans, le prince Philip, l'année dernière, la nouvelle a tout de même suscité un sentiment de choc.

"Nous pensions tous qu'elle était invincible", a déclaré son petit-fils, le prince William, désormais héritier du trône, à un sympathisant samedi, alors qu'il rencontrait la foule au château de Windsor.

FUNERAIRE

Les funérailles nationales d'Elizabeth auront lieu à l'abbaye de Westminster à Londres le lundi 19 septembre, qui sera un jour férié en Grande-Bretagne, ont annoncé les autorités. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il serait présent, bien que tous les détails de l'événement et des participants n'aient pas encore été communiqués.

Avant cela, son cercueil sera transporté par avion à Londres et il y aura une sombre procession lorsqu'il sera ensuite déplacé de Buckingham Palace à Westminster Hall où il reposera en état pendant quatre jours.

En 2002, plus de 200 000 personnes ont fait la queue pour rendre hommage à la mère d'Elizabeth pendant que son cercueil reposait en chapelle ardente et les assistants ont déjà dit que l'on s'attendait à ce que des millions de personnes veuillent lui rendre visite.

"Il va sans dire que nous pouvons nous attendre à un grand nombre de personnes", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Premier ministre Liz Truss.

Truss, dont la nomination au poste de premier ministre mardi a été le dernier acte public de la reine, se joindra au roi Charles lorsque le nouveau chef d'État et le premier ministre feront la tournée des quatre nations du Royaume-Uni dans les prochains jours. [L8N30H0GR]

Charles, 73 ans, a immédiatement succédé à sa mère mais a été officiellement proclamé roi samedi lors d'une cérémonie haute en couleurs et datant de plusieurs siècles, suite à une réunion du Conseil d'accession à St James - un palais royal construit pour Henry VIII dans les années 1530.

Charles est désormais le 41e monarque d'une lignée dont les origines remontent au roi normand Guillaume le Conquérant qui s'est emparé du trône d'Angleterre en 1066.

La mort d'Elizabeth a couronné deux années difficiles pour la famille royale qui a vu la perte du prince Philip, son patriarche, son deuxième fils le prince Andrew accusé d'abus sexuels - ce qu'il a nié - et son petit-fils le prince Harry et son épouse Meghan se retirer de la vie royale pour déménager en Californie.

Depuis, Harry et Meghan se sont éloignés du reste de la famille. On dit que Harry et son frère William se parlent à peine. Mais la mort de leur grand-mère a réussi à les réunir, puisqu'ils sont apparus ensemble avec leurs épouses devant le château de Windsor pour rencontrer la foule samedi.

Une source royale l'a décrit comme une importante démonstration d'unité à un moment incroyablement difficile pour la famille.