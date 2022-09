"Comme le reste du pays, je suis profondément inquiet des nouvelles en provenance de Buckingham Palace cet après-midi", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Mes pensées vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment, et je me joins à tous ceux qui, à travers le Royaume-Uni, espèrent son rétablissement", a-t-il ajouté.