Le roi Charles de Grande-Bretagne s'adressera à une nation en deuil

Charles, qui s'est empressé d'être aux côtés de la reine avant qu'elle ne s'éteigne dans sa maison écossaise jeudi, devait rentrer à Londres avec son épouse Camilla, désormais reine consort, avant de rencontrer le premier ministre et de faire une déclaration télévisée.

La mort de la reine, le monarque britannique ayant régné le plus longtemps et une présence imposante sur la scène mondiale pendant sept décennies, a suscité des condoléances dans le monde entier.

À Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham, où la nouvelle a été accueillie par un silence stupéfiant tandis que le drapeau était mis en berne. Beaucoup ont décrit un sentiment de choc face à la mort du seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu.

"Elle est la personne que nous avons toujours admirée", a déclaré à Reuters une retraitée en larmes, Christine West, devant la résidence de la reine au château de Windsor, à l'ouest de Londres. "C'est un jour triste pour nous tous".

Charles, qui est devenu automatiquement monarque du Royaume-Uni et chef d'État de 14 autres royaumes, dont l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que ce décès était un moment de grande tristesse pour lui-même et sa famille.

"Nous pleurons profondément le décès d'une Souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes dans le monde entier", a déclaré l'homme de 73 ans dans un communiqué.

Il devrait rencontrer le Premier ministre Liz Truss vendredi avant de s'adresser ensuite au pays. Il y aura également des salves de canon.

La nouvelle que la santé de la reine se détériorait est apparue peu après midi jeudi, lorsque ses médecins ont déclaré dans un communiqué qu'elle était sous surveillance médicale, ce qui a incité sa famille à se précipiter en Écosse.

La reine souffrait de ce que Buckingham Palace a appelé des "problèmes épisodiques de mobilité" depuis la fin de l'année dernière, l'obligeant à se retirer de presque tous ses engagements publics. Son mari depuis 73 ans, le prince Philip, est décédé en 2021.

Sa dernière obligation publique n'a eu lieu que mardi, lorsqu'elle a nommé Truss Premier ministre - le 15e de son règne.

"Le décès de Sa Majesté la Reine est un énorme choc pour la nation et le monde", a déclaré Mme Truss à l'extérieur de son bureau de Downing Bourse où le drapeau, comme ceux des palais royaux et des bâtiments gouvernementaux à travers la Grande-Bretagne, a été mis en berne.

"Contre vents et marées, la reine Elizabeth II nous a apporté la stabilité et la force dont nous avions besoin. Elle était l'esprit même de la Grande-Bretagne - et cet esprit perdurera."

UN RÈGNE DE SEPT DÉCENNIES

La nouvelle n'a pas seulement stupéfié les Britanniques, les condoléances affluant des dirigeants du monde entier.

"Son héritage restera gravé dans les pages de l'histoire britannique et dans l'histoire de notre monde", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué.

La reine Elizabeth II, qui était également le chef d'État le plus âgé et le plus ancien au monde, est montée sur le trône après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle n'avait que 25 ans.

Elle a été couronnée en juin de l'année suivante. Le premier couronnement télévisé était un avant-goût d'un monde nouveau dans lequel la vie des membres de la famille royale allait être de plus en plus scrutée par les médias.

"Je me suis sincèrement engagé à votre service, comme tant d'entre vous se sont engagés à mon service. Tout au long de ma vie et de tout mon cœur, je m'efforcerai d'être digne de votre confiance", a-t-elle déclaré dans un discours à ses sujets le jour de son couronnement.

Elizabeth est devenue monarque à une époque où la Grande-Bretagne conservait encore une grande partie de son ancien empire avec Winston Churchill comme premier ministre, tandis que Josef Staline dirigeait l'Union soviétique et que la guerre de Corée faisait rage.

Privée de son symbole de continuité et de résilience, la Grande-Bretagne entame sa nouvelle ère dans une grave crise économique, marquée par des ruines avec l'Europe et une population désaffectée par des années de conflits politiques et de scandales.