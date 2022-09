Le roi Charles s'envole pour l'Écosse afin de se joindre à la sombre procession du cercueil de la reine.

Le nouveau monarque se joindra également aux membres de la famille royale pour une veillée à l'église où le cercueil reposera avant de s'envoler pour Londres mardi.

Depuis la mort d'Elizabeth à l'âge de 96 ans au château de Balmoral, sa maison de vacances écossaise, une série de plans soigneusement chorégraphiés pour pleurer le monarque britannique de 70 ans a été mise en œuvre.

Dimanche, son cercueil en chêne, drapé de l'étendard royal d'Écosse et surmonté d'une couronne, a été transporté en corbillard pour un voyage de six heures depuis Balmoral jusqu'à Édimbourg, en passant par la pittoresque campagne écossaise, des villages, des petites villes et des cités.

Des dizaines de milliers de sympathisants ont longé les routes pour rendre hommage au défunt, tandis que des foules immenses, certaines en larmes, se sont rassemblées à Édimbourg pour accueillir le cortège.

"C'est juste très triste", a déclaré Rachel Lindsay, 24 ans. "Je ne pense pas que nous nous attendions à ce que cela arrive un jour. Je pensais juste qu'elle vivrait pour toujours. Je ne pensais pas que c'était réel jusqu'à ce que je le voie."

Avant de partir pour l'Écosse, Charles, 73 ans, qui est automatiquement devenu roi du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes dont l'Australie, le Canada, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se rendra au Parlement britannique pour une autre cérémonie traditionnelle.

À Westminster Hall, les législateurs de la Chambre des communes et de la Chambre haute des lords exprimeront leurs condoléances pour le décès de sa mère, et le nouveau roi y répondra.

Il s'envolera ensuite pour Édimbourg avec son épouse Camilla, la reine consort, pour rejoindre sa sœur Anne, et ses frères Andrew et Edward.

Les enfants de la reine marcheront ensuite en procession derrière le corbillard lorsque le cercueil de leur mère sera transporté à la cathédrale St Giles, flanqué de soldats.

LA COURONNE D'ÉCOSSE

À son arrivée à l'église, le duc de Hamilton et Brandon, premier pair d'Écosse, déposera la couronne d'Écosse sur le cercueil.

Après un service, le cercueil reposera à la cathédrale pendant 24 heures pour permettre aux gens de présenter leurs respects. Une veillée continue sera organisée par les soldats de la Royal Company of Archers, la "garde du corps du souverain en Écosse".

Charles, qui visitera également le parlement écossais et rencontrera la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, montera ensuite une veillée à 19h20 (1820 GMT) avec d'autres membres de la famille royale.

Mardi, le cercueil sera transporté par avion à Londres où, mercredi, il commencera à reposer en état jusqu'au début du 19 septembre - le jour des funérailles nationales d'Elizabeth - sur un catafalque à Westminster Hall.

Elle sera constamment gardée par des soldats ou par des Yeoman Warders - connus sous le nom de beefeaters - de la Tour de Londres.

Les membres du public seront autorisés à passer devant le cercueil, qui sera recouvert de l'étendard royal sur lequel seront posés l'orbe et le sceptre du souverain, 24 heures sur 24 jusqu'à 6 h 30 (5 h 30 GMT) le 19 septembre.

"Les personnes souhaitant y assister devront faire la queue pendant de nombreuses heures, voire toute la nuit", a déclaré le gouvernement dans un communiqué. "De grandes foules sont attendues et les gens sont encouragés à vérifier à l'avance, à planifier en conséquence et à se préparer à de longs temps d'attente."

Pendant ce temps, des milliers de personnes continuent de se rassembler devant les palais royaux de Grande-Bretagne, apportant des bouquets de fleurs. À Green Park, près du palais de Buckingham à Londres, où certains des hommages sont pris, de longues files de bouquets serpentent maintenant autour du parc, permettant aux personnes en deuil de lire les hommages.

D'autres sympathisants ont attaché leurs messages de condoléances à des arbres.

La Grande-Bretagne a connu pour la dernière fois une telle manifestation de deuil public en 1997, après la mort de la première épouse de Charles, la princesse Diana, tuée dans un accident de voiture à Paris.

"Cela me rappelle Diana il y a 25 ans", a déclaré Helen Soo, 59 ans. "J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'ai dormi toute la nuit à Hyde Park et ceci est probablement multiplié par 100".