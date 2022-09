Le roi Charles sera proclamé monarque lors d'une cérémonie historique

Le décès de la reine Elizabeth, 96 ans, jeudi, après 70 ans sur le trône, a mis en branle des plans établis de longue date et hautement chorégraphiés pour des jours de deuil et des funérailles d'État qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine.

La mort d'Elizabeth, le monarque britannique ayant régné le plus longtemps, a suscité une avalanche d'hommages en Grande-Bretagne et dans le monde entier.

Charles, 73 ans, a succédé immédiatement à sa mère jeudi, mais un Conseil d'adhésion composé de centaines de politiciens, d'évêques et de hauts fonctionnaires proclamera sa succession samedi lors d'une cérémonie à laquelle participeront des officiels en tenue héraldique traditionnelle.

La proclamation sera accompagnée de salves de fusils et de hérauts qui se rendront à Mansion House dans la City de Londres où elle sera lue au Royal Exchange.

La proclamation sera lue publiquement dans les autres capitales du Royaume-Uni - Édimbourg en Écosse, Belfast en Irlande du Nord et Cardiff au Pays de Galles - ainsi qu'à d'autres endroits.

Le nouveau roi a juré vendredi de servir la nation avec "loyauté, respect et amour" dans son premier discours à la nation en tant que roi. Charles est roi et chef d'État du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes, dont l'Australie, le Canada, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Plus tôt, de retour à Londres depuis l'Écosse où sa mère est décédée, il a été accueilli par des acclamations, des applaudissements et une foule chantant "God Save The King" lors de sa première apparition publique en dehors du palais de Buckingham.

Charles a également déclaré dans son discours qu'il avait fait de son fils aîné William, 40 ans, le nouveau prince de Galles, titre qui lui appartient depuis plus de 50 ans et qui est traditionnellement détenu par l'héritier du trône.

L'épouse de William, Kate, devient la princesse de Galles, un rôle occupé en dernier lieu par la défunte princesse Diana.

La Grande-Bretagne a déclaré une période de deuil jusqu'aux funérailles nationales d'Elizabeth, décrite par son petit-fils Harry comme "la grand-mère de la nation". La date de ces funérailles n'a pas été annoncée, mais elles devraient avoir lieu dans un peu plus d'une semaine.

Des dirigeants du monde entier sont attendus à Londres pour les funérailles, notamment le président américain Joe Biden, qui a déclaré vendredi qu'il y assisterait.

Pour le peuple britannique, "elle était votre reine. Pour nous, elle était la reine", a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron.

Bien qu'il soit déjà roi, le couronnement de Charles aura lieu à une date ultérieure - et le calendrier n'est pas encore clair. Il y a eu un écart de 16 mois entre le moment où Elizabeth est devenue reine en 1952 et son couronnement en 1953.

LARMES ET FLEURS

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les palais royaux pour rendre hommage à la reine défunte. Certains ont versé des larmes en déposant des fleurs, d'autres ont voulu célébrer la vie d'un monarque qui, pour la plupart des Britanniques, était le seul qu'ils aient jamais connu.

Elizabeth, qui était la chef d'État la plus âgée et la plus ancienne au monde, est montée sur le trône après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle n'avait que 25 ans.

Au fil des décennies, elle a été témoin d'un changement sismique dans la structure sociale, politique et économique de sa nation. Elle a reçu des éloges pour avoir guidé la monarchie vers le 21e siècle et l'avoir modernisée dans le processus, malgré l'examen intense des médias et les difficultés souvent très publiques de sa famille.

Charles, dont les sondages indiquent qu'il est moins populaire que sa mère, a maintenant la tâche d'assurer l'avenir de l'institution.