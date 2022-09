Les hauts dignitaires royaux de Grande-Bretagne remercient la foule devant le château de Balmoral

Le fils aîné de la reine - Charles - est devenu roi et a quitté le domaine vendredi pour Londres, où il a été officiellement proclamé monarque samedi.

Ses trois autres enfants - Anne, Andrew et Edward - ont rejoint leurs propres familles pour assister à l'église et ensuite remercier les supporters qui avaient fait la queue pour déposer des fleurs devant les portes du château isolé, au fin fond des Highlands écossais.

La princesse Eugénie, l'une des filles du prince Andrew, a été vue en train d'essuyer des larmes en lisant les messages attachés aux bouquets, avant d'être embrassée par son père.

Anne, la fille de la reine âgée de 72 ans, a lancé un "merci" à la foule.

"C'était un moment très émouvant, ça venait du fond du coeur", a déclaré Ian Smith, un homme d'affaires local qui se trouvait à l'avant des barrières. "C'était vraiment spécial qu'ils soient venus nous reconnaître et que nous puissions leur montrer notre soutien".

La mort d'Elizabeth, le monarque britannique ayant régné le plus longtemps sur le trône après 70 ans, a suscité un déluge d'hommages en Grande-Bretagne et à l'étranger, avec des milliers de personnes se rassemblant à travers le Royaume-Uni pour montrer leur respect et des bâtiments et points de repère illuminés en rouge, blanc et bleu dans le monde entier.

Le domaine de Balmoral se trouve à environ 80 km de la ville la plus proche, Aberdeen, et s'étend sur 20 000 hectares de forêts et de terres agricoles. Il a longtemps été la retraite d'été préférée de la reine.

La famille, dont beaucoup s'étaient précipités pour être aux côtés de la reine alors que sa santé se détériorait jeudi, s'est retournée pour saluer la foule avant de franchir à nouveau les portes du domaine.

Andrew, 62 ans, qui s'est retiré des fonctions royales en 2019 en raison de son amitié avec le financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, s'est incliné devant la foule en touchant les paumes de ses mains.

"C'était très sombre et discret, mais c'était un moment vraiment spécial de les voir", a déclaré Stephen Forgie, 57 ans, un menuisier, qui avait voyagé pendant une heure pour se rendre à Balmoral.

"C'est juste un moment tellement énorme, énorme dans l'histoire".