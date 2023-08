Kingfa Science & Technology (India) Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication et à la fourniture de composés de polypropylène renforcé, d'élastomères thermoplastiques, de composites renforcés de fibres et d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques et des gants. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui du polypropylène renforcé. Les produits de la société comprennent le compoundage de polymères et les équipements de protection individuelle, notamment la protection respiratoire (MFR), la protection respiratoire (réutilisable), la protection des mains et la protection des yeux. Son polypropylène modifié par l'ajout de renforts, tels que le talc, la craie, le mica et la fibre de verre, lui a permis de s'imposer comme substitut du métal dans les applications d'ingénierie.

Secteur Chimie de spécialité