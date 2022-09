Kingfisher : Credit Suisse reste à 'surperformance'

Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Kingfisher, avec un objectif de cours de 305 £.



Le broker indique que le bénéfice avant impôts de 472 M£ au 1er semestre ressort tout à fait en ligne avec les prévisions (Credit Suisse tablait sur 473 M£, Kingfisher sur 469 M£).



Dans ce contexte, l'analyste confirme son estimation de bénéfice avant impôts de 770 M£ au titre de l'exercice en cours. Il réduit néanmoins son anticipation de bénéfice avant impôts pour 2023/2024, passant de 794 à 735 M£, 'compte tenu de l'environnement difficile sur les marchés clés'.



Le broker rappelle que les ventes du 3e trimestre seront présentées le 24 novembre. Selon Credit Suisse, les principaux risques qui pèsent sur le titre sont l'affaiblissement du marché du logement au Royaume-Uni et en France, ainsi que la compression des budgets des ménages due à la hausse des prix de l'énergie.



