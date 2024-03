(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse ce lundi, reprenant une partie des progrès de la semaine dernière, lorsque les actions ont été stimulées par l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt.

La Réserve fédérale américaine n'a pas modifié ses taux, mais une série de projections accompagnant sa décision suggère que trois réductions sont encore prévues cette année.

La Banque d'Angleterre n'a pas non plus modifié son taux de référence, mais elle est de plus en plus convaincue qu'elle le réduira bientôt.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que les taux d'intérêt sont en jeu cette année, alors que les signes d'une spirale salaires-prix s'estompent. Dans une interview accordée au Financial Times, M. Bailey a déclaré qu'il était de plus en plus convaincu que l'inflation se rapprochait de l'objectif de la banque.

Il a indiqué que les marchés avaient raison de s'attendre à plus d'une baisse des taux d'intérêt cette année et a souligné l'ampleur de la récession technique de l'année dernière.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, AstraZeneca a annoncé l'approbation d'un nouveau médicament aux États-Unis, tandis que Kingfisher a vu son bénéfice annuel chuter.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,2 % à 7 741,12

Hang Seng : en légère baisse à 16 492,09

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,2% à 40 414,12

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5 % à 7 811,90

DJIA : clôture en baisse de 305,47 points, 0,8%, à 39 475,90

S&P 500 : clôture en baisse de 7,35 points, 0,1%, à 5 234,18

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 26,98 points, 0,2%, à 16 428,82

EUR : en baisse à 1,0821 USD (1,0829 USD)

GBP : baisse à 1,2607 USD (1,2627 USD)

USD : en baisse à 151,24 JPY (151,46 JPY)

Or : en baisse à 2 167,90 USD l'once (2 173,50 USD)

(Brent : en hausse à 85,22 USD le baril (85,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

14:15 GMT Royaume-Uni Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, s'exprime

12:25 GMT États-Unis Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime

12:30 GMT Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago

14:00 GMT Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

14:30 GMT Indice de l'activité manufacturière de la Fed de Dallas

14:30 GMT Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Lisa Cook s'exprime

Le Premier ministre Rishi Sunak annoncera lundi un investissement public de 200 millions de livres sterling pour stimuler le programme de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni et son industrie nucléaire civile, ce qui, selon le gouvernement, devrait permettre de créer 40 000 nouveaux emplois. Le gouvernement s'associera à des leaders industriels tels que BAE Systems, Rolls-Royce, EDF et Babcock pour investir au moins 763 millions de livres sterling d'ici à 2030 dans les compétences, l'emploi et l'éducation, a indiqué le bureau de M. Sunak à Downing Street dans un communiqué de presse avant l'annonce. Cet investissement vise à garantir que la ville de Barrow-in-Furness, dans le nord de l'Angleterre, où M. Sunak fera son annonce, "prospère en tant que siège de la construction de sous-marins nucléaires au Royaume-Uni".

EVE Energy s'apprête à construire la plus grande gigafactory du Royaume-Uni, selon le Sunday Times. Le producteur de batteries pour véhicules électriques, basé à Guangdong, en Chine, compte BMW parmi ses clients et est le plus grand fabricant au monde de batteries cylindriques pour voitures, du type Tesla. L'usine prévue dans la banlieue de Coventry fera l'objet d'un investissement initial de 1,2 milliard de livres sterling de la part d'EVE Energy pour une capacité initiale de 20 gigawatts, qui devrait être portée à 60 gigawatts au cours des phases suivantes. EVE Energy aurait pris un engagement de plusieurs milliards de livres sterling dans une lettre adressée au chancelier britannique Jeremy Hunt. L'usine devrait créer environ 6 000 emplois et des milliers d'autres dans la chaîne d'approvisionnement.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

HSBC réduit l'objectif de prix de Prudential à 1 150 (1 745) pence - 'buy' (acheter)

JPMorgan place Intertek sous 'surveillance de catalyseur positif'.

ENTREPRISES - FTSE 100

AstraZeneca a déclaré que son traitement Ultomiris a été approuvé par la Food & Drug Administration américaine en tant que premier et seul inhibiteur du complément C5 à longue durée d'action pour traiter certains adultes souffrant d'un trouble du système nerveux central, le spectre de la neuromyélite optique. La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que cette décision était basée sur les résultats positifs de l'essai de phase 3 Champion-NMOSD, dans lequel Ultomiris a atteint son critère d'évaluation principal. La NMOSD est une maladie auto-immune rare qui affecte le système nerveux central, y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques. "La prévalence diagnostiquée des adultes atteints de NMOSD aux États-Unis est estimée à environ 6 000 personnes ", a déclaré AstraZeneca.

Kingfisher a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice annuel, bien que le propriétaire de B&Q et Screwfix ait salué la "résistance" de ses activités au Royaume-Uni et en Irlande. Le bénéfice avant impôt a chuté de 22 %, passant de 611 millions de livres sterling l'année précédente à 475 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 janvier, tandis que les ventes ont baissé de 0,6 %, passant de 13,06 milliards de livres sterling à 12,98 milliards de livres sterling. Kingfisher a maintenu son dividende total pour l'année à 12,40 pence par action. Le président-directeur général, Thierry Garnier, a déclaré : "Au Royaume-Uni et en Irlande, B&Q, TradePoint et Screwfix ont tous trois enregistré une croissance solide de leurs ventes et de leurs parts de marché - en particulier, Screwfix a enregistré une très forte progression. En France, où le marché a été affecté par le manque de confiance des consommateurs, nous avons procédé à des ajustements significatifs de la base de coûts et commencé à mettre en place une place de marché pour le commerce électronique et des initiatives pour les clients professionnels similaires à celles qui ont été mises en œuvre avec succès au Royaume-Uni. En Pologne, où nous avons dû faire face à une forte base de comparaison et à un contexte économique difficile, les tendances des ventes s'améliorent progressivement en fonction de l'environnement de consommation. Les ventes à périmètre constant du premier trimestre sont en baisse de 2,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le nouvel exercice, elle prévoit un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 490 et 550 millions de livres sterling, soit une baisse potentielle de 14 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice 2024 a chuté de 25 %, passant de 758 millions de livres sterling à 568 millions de livres sterling.

ENTREPRISES - FTSE 250

Octopus Renewables Infrastructure Trust a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 décembre s'élevait à 90,00 pence, en baisse de 10% par rapport à 100,00 pence un an plus tôt. Le rendement total de la valeur liquidative pour 2023 était de 2,1 %, soit un ralentissement par rapport aux 12,4 % de 2022. Le bénéfice avant impôt a chuté de 82 %, passant de 69,8 millions de GBP à 12,7 millions de GBP. Les revenus des investissements ont augmenté de 6,0 %, passant de 40,3 millions de livres sterling à 42,7 millions de livres sterling, mais le résultat net a été affecté par une variation négative de 23 millions de livres sterling de la juste valeur des investissements, contre un gain de 37,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le dividende total pour 2023 a toutefois augmenté de 10 %, passant de 5,24 pence à 5,79 pence. Pour l'avenir, la société a augmenté son objectif de dividende total pour 2024 de 4,0 % à 6,02 pence, ce qui, selon elle, est conforme à l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni. Le président Phil Austin a commenté : "Malgré les difficultés rencontrées par le secteur des fonds d'investissement au cours des derniers mois, les forces motrices fondamentales qui sous-tendent les investissements dans les énergies propres sont plus fortes que jamais, et nous pensons qu'ORIT est très bien placé pour continuer à contribuer à la transition vers le net zéro, tout en garantissant un niveau de rendement attractif pour nos actionnaires."

AUTRES ENTREPRISES

Le fournisseur de services de transfert d'argent Wise a annoncé lundi la nomination d'Emmanuel Thomassin, directeur financier de Delivery Hero, en remplacement de Matthew Briers, qui avait fait part de son intention de quitter ses fonctions l'année dernière. Wise a indiqué que M. Briers quitterait l'entreprise avec effet immédiat, M. Thomassin la rejoignant au début du mois d'octobre et le directeur financier du groupe, Kingsley Kemish, assurant l'intérim entre-temps. Le président David Wells a commenté : "Nous sommes ravis d'accueillir Emmanuel en tant que nouveau directeur financier après une recherche mondiale approfondie. Directeur financier, dirigeant et membre du conseil d'administration chevronné, Emmanuel a plus de dix ans d'expérience et a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises dans des secteurs en évolution rapide, qu'il s'agisse de start-ups ou de sociétés cotées en bourse. Je me réjouis de travailler avec lui alors que Wise poursuit son chemin pour remodeler les services financiers mondiaux pour le 21ème siècle".

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.